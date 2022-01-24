Красногорск, , 13:16 — REGNUM Ежегодное обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева к жителям состоится 27 января 2022 года. Об этом он лично сообщил на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев Иван Шилов © ИА REGNUM

Это мероприятие должно было состояться неделей ранее — 20 января. Однако из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон» выступление главы Подмосковья решено было перенести на другую дату.

«Учитывая обстоятельства, мы не стали приглашать всех в зал. Вместе с тем, по закону Московской области, высшее должностное лицо должно отчитываться перед жителями и депутатами. Поэтому в этот четверг (27 января — прим. ИА REGNUM) я готов это сделать и ответить на актуальные вопросы наших коллег. Ясно, что делать это нужно максимально аккуратно. У кого есть недомогание — не нужно никого тащить. Но вместе с тем, прошу самый оптимальный формат предусмотреть», — сказал Воробьев.

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