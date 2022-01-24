Красногорск, 24 января, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Ежегодное обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева к жителям состоится 27 января 2022 года. Об этом он лично сообщил на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев

Это мероприятие должно было состояться неделей ранее — 20 января. Однако из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон» выступление главы Подмосковья решено было перенести на другую дату.

«Учитывая обстоятельства, мы не стали приглашать всех в зал. Вместе с тем, по закону Московской области, высшее должностное лицо должно отчитываться перед жителями и депутатами. Поэтому в этот четверг (27 января — прим. ИА REGNUM) я готов это сделать и ответить на актуальные вопросы наших коллег. Ясно, что делать это нужно максимально аккуратно. У кого есть недомогание — не нужно никого тащить. Но вместе с тем, прошу самый оптимальный формат предусмотреть», — сказал Воробьев.