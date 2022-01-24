Кишинёв, 24 января, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Энергетическая компания «Молдовагаз» направила в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) официальный запрос о новом повышении тарифа на природный газ. Об этом 24 января сообщает пресс-служба предприятия.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По расчётам специалистов, цена голубого топлива для населения и предприятий должна вырасти на 40% до 15,59 леев (около 66 рублей) за литр с учётом НДС. Тариф планируется поднять с 1 января текущего года.

В компании сообщили, что эта мера вынужденная, так как с начала года выросла цена, по которой газ поставляют в Молдавию из России. Новый тариф должен позволить своевременно оплачивать поставки топлива.

Напомним, срок действия контракта на поставку газа из РФ в Молдавию закончился в октябре 2021 года. Президент республики Майя Санду сделала ряд антироссийских высказываний и отказалась участвовать в переговорах о продлении контракта. В результате по новым условиям цена поставки газа в Молдавии стала зависеть от его стоимости на европейском рынке. В ноябре тариф для жителей республики подняли в 2,4 раза с учётов новых цен. В январе стоимость газа на европейском рынке снова выросла.