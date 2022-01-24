Москва, 24 января, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Число заражений коронавирусом в Москве за сутки выросло на 19 509 случаев. Об этом 24 января сообщили в федеральном штабе по борьбе с распространением вируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости — все новости»

Показатель является максимальным за всё время распространения вируса. Прежний максимум выявили накануне — 17 528 заражений. Всего в городе, по официальным данным, зафиксировано 2 194 045 заражений коронавирусом.

Несмотря на высокие цифры новых заражений, госпитализировали за сутки 992 человека. Умер 71 ковид-пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России установлен новый максимум по числу заражений коронавирусом — 65 109.