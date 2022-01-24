Минск, 24 января, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Александр Лукашенко 24 января принял с докладом председателя госпогранкомитета Белоруссии Анатолия Лаппо и главу совбеза Александра Вольфовича. Он заявил им о больших успехах в охране государственной границы постсоветской республики и подписал решение на её охрану в 2022 году.

President.gov.by Александр Лукашенко

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«Мне кажется, на первый взгляд… мои ощущения — они меня редко обманывают, что впервые за четверть века пограничные войска были на острие и впервые, откровенно скажу, были проверены на настоящей мужской работе и не подвели», — заявил Лукашенко, характеризуя роль ГПК Белоруссии в миграционном кризисе на границах Белоруссии с Евросоюзом в 2021 году.

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Лукашенко похвалил поведение белорусских пограничников во время миграционного кризиса, отметив взаимодействие с армией и КГБ. Он заявил: «Молодцы ребята. При всех сложностях, которые обрушились на них в прошлом году, они с этими проблемами справились».

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«Естественно, безопасность нашего государства начинается с границы, потому что в рамках этих границ обеспечивается наш суверенитет. Основной вклад в обеспечение суверенитета в мирный период и действенная работа обеспечиваются пограничными войсками», — подчеркнул Лукашенко.

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