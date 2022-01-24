Сана, , 13:24 — REGNUM Военные самолёты коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, нанесли серию авиаударов по Йемену. Как сообщает Wiqalat Anbaa al-Saudia, в ответ на ракетные обстрелы территории ОАЭ, коалиция уничтожила ряд объектов йеменских повстанцев-хуситов.

Йемен Ibrahem Qasim

Удары были нанесены по провинциям Мариб и аль-Байда, где продолжаются ожесточённые боевые действия между хуситами и правительственной армией Йемена.

«Авиация провела серию операций против хуситов в Марибе и Аль-Байде. В результате операции было уничтожено восемь единиц военной техники и ликвидировано более 90 боевиков», — заявили в коалиции.

Ранее йеменские повстанцы-хуситы сообщили о том, что целями ударов коалиции стали гражданские объекты в городах Сана, Саада и Мариб.