Джакарта, 24 января, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Индонезия получит контроль над службами полетной информации в небе над островами Бинтан и Натуна, который ранее принадлежал Сингапуру, сообщает CNN Indonesia.

stratman² (2 many pix!) Острова Натуна. Вид с самолёта

Информацию подтвердил пресс-секретарь министерства иностранных дел Индонезии Теуку Файзашах.

По его словам, более подробная информация появится после встречи президента Индонезии Джоко Видодо с премьер-министром Сингапура.

Напомним, попытки провести переговоры между Индонезией и Сингапуром по этому вопросу предпринимались с 1990-х годов.