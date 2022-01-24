Пули-Алам, Афганистан, 24 января, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Представители органов здравоохранения афганской провинции Логар сообщают об уничтожении 721 упаковки просроченных лекарств и закрытии 20 нелегальных аптек в провинции.

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Доктор Кудратулла Адиль, глава отдела здравоохранения провинции Логар, сообщил газете «8 Собх», что стоимость уничтоженных лекарств составляет 42 миллиона афгани.

По его словам, просроченные лекарства были конфискованы в аптеках в административном центре провинции и уездах Мохаммад Ага и Баракибарак.

Также в отделе здравоохранения Логара сообщили, что во время рейда 23 января было закрыто около 20 незаконных аптек, лабораторий и диагностических центров.

Чиновники отдела здравоохранения Логара заявили, что программа конфискации просроченных лекарств и закрытия нелегальных медицинских учреждений будет продолжена и в будущем.

Ранее жители Логара неоднократно жаловались на высокие цены и низкое качество медицинского обслуживания в провинции.