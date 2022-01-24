Кострома, 24 января, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Администрация города сообщила о разрешении проблемы с вывозом бытового мусора в Костроме. Об этом информирует корреспондент ИА REGNUM.

Http://gradkostroma.ru Контейнерная площадка

Напомним, проблема возникла в начале текущего года. Крупный перевозчик отходов — компания «Гермес-Транс» не продлила договор на обслуживание с региональным оператором — фирмой «Экотехноменеджмент» на 2022 год из-за многомиллионных долгов. Предприятие обслуживало Центральный и Фабричный районы, в которых живёт половина населения Костромы.

Оператор нашёл замену подрядчику только после новогодних праздников. За это время на контейнерных площадках успело скопиться внушительное количество мусора. Время потребовалось на обучение водителей и решение организационных вопросов.

По информации заместителя главы администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству Анатолия Кошкина, на данный момент ситуация пришла в норму. Если в середине января администрация фиксировала по 15−20 жалоб в день, то сейчас их количество сократилось до 2−3.