Чебоксары, 24 января, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В Аликовском районе Чувашии вынесен приговор жителю Подмосковья, которого обвинили в смертельном наезде на пешехода и оставлении места ДТП. На оглашение приговора он не явился и если не придёт в колонию для отбытия наказания, то его объявят в розыск, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Под уголовное преследование попал 45-летний житель Московской области. По данным надзорного ведомства, речь идёт о ДТП, которое произошло вечером 23 сентября 2020 года возле села Крымзарайкино Аликовского района. Следствие установило, что он сбил женщину 1936 года рождения, которая скончалась на месте происшествия от полученных травм головы, туловища и конечностей.

Правоохранители выяснили, что обвиняемый скрылся с места происшествия.

«Подсудимый в судебном заседании отрицал свою вину в ДТП, объясняя наличие повреждений на его автомобиле тем, что в его лобовое стекло якобы влетел неизвестный предмет», — говорят в прокуратуре Чувашии.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст.264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека»). Приговором ему назначено семь лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Решение суда не вступило в силу.

В надзорном ведомстве сообщают, что фигурант уголовного дела не явился на оглашение приговора и если он добровольно не придёт в колонию для отбытия наказания, то будет объявлен в розыск.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января в 2022 года в Чебоксарах сбили двух пешеходов, в том числе 11-летнего школьника. Оба наезда произошли на переходах.

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