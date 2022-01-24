Мурманск, 24 января, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис назначил министром внутренней политики региона Анну Головину, ранее возглавлявшую в областное министерство образования.

Gov-murman.ru Анна Головина

«Анна Головина назначена руководителем министерства внутренней политики Мурманской области. Задачи ведомства по всему спектру вопросов мы уже обсудили. Желаю удачи на новом посту. Коллег прошу оказывать полное взаимодействие», — кратко заявил глава региона на оперативном совещании.

Напомним, Анна Головина приехала в Мурманскую область из Чувашии, в 2020 году занимала пост министра образования и науки Мурманской области, однако после скандала в соцсетях пост покинула. В конце декабря 2021 года Андрей Чибисвернул Головину в свою команду, назначив советником.