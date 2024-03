Вашингтон, 24 января, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Моддер (создатель модификаций к видеоиграм) добавил в Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands режим от первого лица, в котором можно полностью пройти игру. Об этом 24 января сообщает портал DSOGaming.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Дополнение разработчика, известного под никами Dudes With Keyboards и Tavreth, не только добавляет этот режим, но также убирает из игры функцию Out of bounds (запрещает игрокам покидать границы территории миссии). Кроме того, при установке мода в Ghost Recon: Wildlands появляется функция Rent-a-Gun, позволяющая геймерам использовать заблокированное оружие, режим повышенной точности и другие возможности.

Напомним, релиз Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands состоялся 7 марта 2017 года. Поклонники франшизы отнеслись к игре достаточно прохладно, на известном рейтинговом сайте Metacritic она получила 70 баллов (из 100) от критиков и 6,4 балла (из 10) от рядовых пользователей сервиса.