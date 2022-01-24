Москва, , 13:51 — REGNUM Цены на газ ставят рекорды, украинская экономика и государство рушатся, но этот процесс несколько растянут во времени. Об этом 24 января ИА REGNUM заявил политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если обрушение здания происходит не в виде его подрыва в один момент, а постепенно — прекращает работу лифт, потом пропадает горячая вода… Народ привыкает. Потом нет холодной — ну, что ж можно из источника набрать. Потом пропадает электричество, сыпется плитка, протекает крыша, разбиваются окна… Это разве не обрушение, растянутое во времени? Точно так же сыпется и экономика Украины», — заявил эксперт.

Народ Украины привык к процессам разрушения собственного государства, считает политолог.

Те граждане, что привыкнуть к этому не могут, «голосуют ногами» и уезжают — и таких уже более десяти миллионов за последние восемь лет, сообщил Дудчак.

Украина потеряла не просто сотни предприятий, а целые отрасли. Уменьшение числа предприятий и населения снижает потребности в энергии, ресурсах. При дальнейшем снижении потребителям на Украине будет хватать газа собственной добычи, полагает эксперт.

«До уровня Сомали еще есть куда двигаться», — сыронизировал политолог.

«Но если бы гражданам Украины в 2014 году показали картинку жизни 2022 года, они бы тогда своими руками задушили всех тех, кто призывал их к перевороту на майдане. Однако массовые протесты душатся обычными репрессиями, запугиванием войной, необходимостью добывать кусок хлеба… Но так будет не всегда», — заключил Дудчак.

Напомним, что на фоне роста цен на газ наблюдается отказ от потребления газа и отключение даже государственных учреждений от газоснабжения. Мэр одного из городов Украины назвал цены на газ «безумными».