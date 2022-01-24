Москва, 24 января, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Цены на газ ставят рекорды, украинская экономика и государство рушатся, но этот процесс несколько растянут во времени. Об этом 24 января ИА REGNUM заявил политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Если обрушение здания происходит не в виде его подрыва в один момент, а постепенно — прекращает работу лифт, потом пропадает горячая вода… Народ привыкает. Потом нет холодной — ну, что ж можно из источника набрать. Потом пропадает электричество, сыпется плитка, протекает крыша, разбиваются окна… Это разве не обрушение, растянутое во времени? Точно так же сыпется и экономика Украины», — заявил эксперт.

Народ Украины привык к процессам разрушения собственного государства, считает политолог.

Те граждане, что привыкнуть к этому не могут, «голосуют ногами» и уезжают — и таких уже более десяти миллионов за последние восемь лет, сообщил Дудчак.

Украина потеряла не просто сотни предприятий, а целые отрасли. Уменьшение числа предприятий и населения снижает потребности в энергии, ресурсах. При дальнейшем снижении потребителям на Украине будет хватать газа собственной добычи, полагает эксперт.

«До уровня Сомали еще есть куда двигаться», — сыронизировал политолог.

«Но если бы гражданам Украины в 2014 году показали картинку жизни 2022 года, они бы тогда своими руками задушили всех тех, кто призывал их к перевороту на майдане. Однако массовые протесты душатся обычными репрессиями, запугиванием войной, необходимостью добывать кусок хлеба… Но так будет не всегда», — заключил Дудчак.

Напомним, что на фоне роста цен на газ наблюдается отказ от потребления газа и отключение даже государственных учреждений от газоснабжения. Мэр одного из городов Украины назвал цены на газ «безумными».