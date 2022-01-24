Новосибирск, 24 января, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В Новосибирской области из-за угрозы заноса вируса ящура начинают вакцинировать скот. Об этом на оперативном совещании сегодня, 24 января, сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

Microbak.ru Прививка от ящура

«Прошу глав всех муниципальных районов оказать максимальное содействие государственной ветеринарной службе в проведении вакцинации всего поголовья КРС в общественном секторе сельскохозяйственных организаций, крестьянско-фермерских хозяйств. И, что особенно важно, в личных подворьях граждан», — приводит редакция «Вести Новосибирск» слова Лещенко.

По официальным данным, в Новосибирскую область уже поступила первая партия вакцины от вируса — 460 тысяч доз.