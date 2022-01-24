Чита, , 13:06 — REGNUM В связи с трагедией в забайкальской Домне, где стая собак растерзала ребёнка, руководитель администрации Читы Александр Сапожников, заявил о необходимости сделать всё, чтобы не допустить повторения страшной трагедии. Его слова цитирует пресс-центр городской мэрии.

Собака Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Уже с 24 января для этих целей сформированы дополнительные бригады для отлова безнадзорных собак. На особом контроле — школы, детские сады, учреждения культуры и спорта. За минувшую неделю было отловлено 53 собаки по 60 поступившим в комитет городского хозяйства адресам. С начала 2022 года это количество составляет 135 особей. Данная работа взята под личный контроль руководителя администрации. В связи с произошедшей трагедией в ближайшие дни состоятся онлайн — встречи с родителями школьников Читы, педагогами, а дляучащихся проведут классные часы.

Как сообщало ИА REGNUM,семилетняя девочка пропала накануне, 22 января, после музыкальной школы, но уже спустя полчаса после обращения в правоохранительные органы его тело со следами нападения животных было обнаружено на одном из пустырей в Домне. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).

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