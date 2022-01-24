Гавана, 24 января, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Кубинская художественная фабрика представила 24 января выставку «Лица другого измерения», которая является первой в стране выставкой цифровых NFT-работ 34 художников острова. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Иван Шилов ИА REGNUM Куба

Выставка, доступная на онлайн-платформе OnCyber, представляет собой плод трудов цифровых художников и последователей тенденции NTF. Её открытие призвано поддержать и распространить крипто-искусство среди представителей различных дисциплин с целью интеграции страны в новую динамику.

«Анатомия лиц — это средство отражения эмоций. Все мы являемся их рабами, постоянно притворяясь читателями чувств других людей», — заявили создатели в аннотации к выставке.