Каспийск, Дагестан, 24 января, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В Дагестане попал под следствие чиновник из администрации города Каспийска. Его уличили в получении взятки от предпринимателя за возможность организации торговли в нестационарном торговом павильоне. Подозреваемый решил нажиться на представителе малого бизнеса, потребовав денежную благодарность за разрешение на работу и пригрозив сносом торговой точки, сообщили 24 января в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Prokuror-kaluga.ru Взятка

«Главный специалист управления администрации города Каспийск с целью получения взятки обратился к собственнику нестационарного торгового павильона, сообщив о негативных последствиях в виде сноса торгового павильона ввиду истечения срока договора аренды и необходимости сбора документов», — сообщили подробности в СК.

Посредником в получении незаконного вознаграждения выступил знакомый чиновника. При встрече с предпринимателем он потребовал 100 тыс. рублей за одобрение заключения договора аренды. Однако бизнесмен пожаловался на чиновника в правоохранительные органы.

При передаче взятки в салоне автомобиля 18 января 2022 года посредника задержали сотрудники управления ФСБ. Против него также возбудили уголовное дело о посредничестве при получении взятки. Оба дела расследуются в настоящее время. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.