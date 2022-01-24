Бишкек, , 13:01 — REGNUM Жители Киргизии могут не беспокоиться — в нынешнем году ажиотажа на продовольственном рынке не возникнет. Об этом заявил заместитель председателя фонда государственных материальных резервов Рустам Каракулов на брифинге 21 января.

Продукты Publicdomainpictures.net

По его словам, имеющихся продовольственных запасов фонда должно хватить на три месяца.

«У нас есть в запасе достаточное количество пшеничного зерна, которое мы можем перемолоть в муку, если возникнет такая необходимость. Также имеются сахар и растительное масло», — сказал Каракулов.

Читайте также: «Киргизия полностью зависит от поставок продовольствия из России» — мнение

На вопрос о том, сколько именно продовольствия хранится на складах фонда матрезервов, чиновник ответить отказался, сославшись на то, что «это секретная информация».

Читайте также: Мукомолы просят власти Киргизии продлить отмену НДС на импорт зерна