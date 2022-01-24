Уфа, 24 января, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Аппетиты желающих разрабатывать песок в Кармаскалинском районе Башкирии попросил немного «урезать» глава республики Радий Хабиров. Об этом 24 января он сообщил на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Gtrk-kaluga.ru Земли сельскохозяйственного назначения превратили в карьеры для добычи песка

Хабиров отметил, что песка в республике достаточно.

«Мы по объемам выданных лицензий вполне можем обеспечить массовое большое дорожное строительство, которое запланировано в предстоящие годы», — заявил он, отметив, что Кармаскалинский район является очень красивой территорией, где летом проживают до ста тысяч жителей, многие жители Уфы отдыхают там на своих дачах.

Глава республики отметил, то некоторые недропользователи вели там работу безобразно, все изрыли.

Хабиров поблагодарил вице-премьера правительства Азата Бадранова за то, что он оперативно поехал в район. Тогда была остановлена разработка красивейшего озера Кармаскалинском района.