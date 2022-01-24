Москва, , 12:59 — REGNUM Легче всего найти высокооплачиваемую работу в Москва (2,80 балла по 5-балльной шкале), Екатеринбурге (2,57 балла) и Перми (2,56 балла), свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

За работой Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Санкт-Петербург по возможности найти работу с хорошей зарплатой оказался на четвертой строке (2,54 балла), на пятой — Казань (2,50). В топ-10 также вошли Красноярск (2,47), Самара (2,42), Новосибирск (2,38), Челябинск (2,37) и Воронеж (2,29 балла).

В Ростове-на-Дону возможность устройства на работу с хорошей зарплатой оценивается на 2,22 балла, в Нижнем Новгороде — на 2,21, в Краснодаре — на 2,19. Сложнее всего найти высокооплачиваемую работу в Уфе (2,18), Омске (2,09) и Волгограде (1,89 балла).

Опрос проведён 1−21 января 2021 года. Опрошены 9000 граждан в 16 крупных городах России.

ИА REGNUM ранее сообщало, в декабре 2021 года самой высокооплачиваемой вакансией оказалась должность коммерческого директора в Москве.

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