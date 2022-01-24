Губаха, Пермский край, 24 января, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В Пермском крае 52-летнего жителя города Чусового пришлось госпитализировать принудительно. Мужчина страдает общественного опасной болезнью. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Больница

У мужчины выявили открытую форму туберкулёза легких, что предусматривает временную изоляцию от общества с длительным приемом противотуберкулезных препаратов. В октябре 2021 года по решению суда пациента поместили в стационар на лечение. Однако спустя полтора месяца он покинул больницу, отказавшись от терапии. Мужчина вернулся в родной город и представлял опасность для окружающих, подвергая риску заражения.

Медцентр направил судебным приставам заявление о принудительной госпитализации. Медики предоставили специализированный автомобиль для доставки больного в стационар. Приставы, прибыв на место, предупредили мужчину об ответственности за неисполнение требований. Противодействия он не оказывал. Пациент доставлен в противотуберкулезный диспансер в Губахе. Согласно решению суда он в медучреждении пробудет как минимум четыре месяца.