Москва, , 12:58 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение вице-премьеру Марату Хуснуллину контролировать качество полотна на строящихся дорогах.

Михаил Мишустин Kremlin.ru

«Строительство новых дорог и отдельных участков должно идти с соблюдением всех сроков. Я знаю, вы за этим внимательно следите. И, конечно, нужно ещё контролировать и качество полотна, чтобы оно служило долго», — заявил он 24 января на совещании с заместителями.

В ходе совещания обсуждалось строительство новой развязки на МКАД, а также новой федеральной трассы М-12.