Санкт-Петербург, , 13:00 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил, что не собирается подавать в отставку и доведет до конца начатые реформы. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «78».

Александр Беглов Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга

Ранее ИА REGNUM сообщало, что петербуржцы с начала зимы начали массово жаловаться на плохо убранные дороги от снега и льда. А с 1 января, когда в городе началась «мусорная реформа», на невывоз мусора в течение нескольких дней. Недовольство горожан поддержал Сергей Шнуров, который выпустил клип с критикой работы городских властей. В ответ губернатор Петербурга заявил о кампании по дискредитации городских властей со стороны тех, кто недоволен проводимыми реформами.

Вместе с тем Беглов сообщил, что несмотря на критику прерывать свою работу он не намерен.

«Это решают жители нашего города, которые меня избрали. Я никуда не собираюсь. Я и команда правительства работаем, и мы продолжим эти реформы и доведем их до конца», — подчеркнул он.

Кроме того, глава Северной столицы извинился перед жителями города за доставленные неудобства в ходе реформирования некоторых сфер.

«Безусловно, это создает определенные неудобства. Я с себя ответственности не снимаю и за эти неудобства приношу извинения перед жителями нашего города. Но никакие реформы просто так не проходят, особенно когда ты борешься с криминалом. Надо немного потерпеть. Мы обязательно сделаем город чище и лучше», — подчеркнул Александр Беглов.

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