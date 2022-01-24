Кишинёв, , 12:59 — REGNUM Водители такси в Кишинёве 24 января вышли на акцию протеста из роста цен на топливо. Об этом сообщает новостной портал Actualitati.

Протест OpenClipart-Vectors

По информации журналистов, таксисты требуют изменить условия работы в связи подорожанием сжиженного метана для автомобилей. Протестующие собрались на машинах возле здания правительства.

«Цены растут, только зарплаты у нас не растут. Все уедут из этой страны. Все, что остается, это правительство», — заявил один из участников акции.

Протестующие потребовали снизить цены на топливо или налоговые выплаты. Они заявили, что, если требования не будут выполнены, на акцию протеста выйдет больше людей.

Стоит отметить, что в конце января в Молдавии стоимость сжиженного метана выросла примерно на 30% до 17,6 леев (около 76 рублей) за литр. Таксисты чаще всего пользуются этим топливом.