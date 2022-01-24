Ереван, 24 января, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Президент Армении Армен Саркисян может отозвать прошение об отставке. Такой возможностью он может воспользоваться в течение недели. Об этом на заседании 24 января заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.

U.S. Department of State Армен Саркисян

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«Согласно ч. 2 ст. 147 конституционного закона «Регламент Национального собрания», если в недельный срок после опубликования прошения об отставке соответствующее должностное лицо письменным заявлением отзывает своё прошение об отставке, председатель Национального собрания выступает с заявлением об этом», — говорится в заявлении Симоняна, опубликованном на сайте армянского парламента.

Также спикер пояснил, что если глава государства своё прошение об отставке не отзывает, то составляется протокол о прекращении его полномочий, который подписывается и оглашается председателем Национального собрания.

«Отставка считается принятой с момента опубликования протокола», — добавил Симонян.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января президент Армении Армен Саркисян принял решение уйти в отставку. В тот же день парламент страны получил обращение главы республики.

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Решение об уходе с поста руководителя страны Саркисян объяснил отсутствием у него инструмента влияния на внешнюю и внутреннюю политику в Армении. По его словам, реальность, в которой президент не может влиять на ключевые вопросы в стране, вопросы войны и мира, можно назвать уникальной. Саркисян констатировал, что он, как глава государства, тем не менее, не может наложить вето на законы, которые считает «нецелесообразными для страны и народа».

После ухода президента Армении с занимаемого поста парламенту страны предстоит избрать нового главу государства. Согласно конституции страны внеочередные выборы президента Армении проводятся Национальным собранием не раньше, чем через 25 дней и не позже, чем через 35 дней после ухода с поста главы государства. Срок считается после соответствующего официального заявления парламента.