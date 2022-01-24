Саратов, 24 января, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В ЗАГСах Саратовской области в первую «красивую» дату года, 22 января, зарегистрировалии союз 132 пары. Это более чем в два раза превышает число браков, обычно регистрируемых по субботам в январе, заявила начальник управления по делам ЗАГС Саратовской области Юлия Пономарева.

(сс) DaviPeixoto Кольца. Брак. Свадьба

«Такого количества желающих зарегистрировать брак в январе не отмечалось нашими специалистами уже шесть лет», — отметила она.

Для бракосочетания 02.02.2022 года и 22.02.2022 года уже подано более 240 заявлений, добавила Пономарева.

ИА REGNUM напоминает, в 2021 году отделами ЗАГС Саратовской области произведено 95 246 регистраций актов гражданского состояния.

Читайте также: В Саратовской области за год зарегистрировали 18,5 тыс. новорожденных

Читайте также: Во Владивостоке нет ажиотажа на свадьбы в «зеркальную» дату февраля