Вашингтон, , 12:55 — REGNUM Страны Североатлантического альянса увеличат военное присутствие в Восточной Европе в связи с «наращиванием военной мощи России около Украины», сообщается на сайте НАТО.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что власти Дании направляют фрегат в Балтийское море, а также намерены направить в Литву четыре истребителя F-16.

Кроме того, Испания отправляет корабли для присоединения к военно-морским силам альянса, страна рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.

Франция выразила готовность отправить свои войска под командованием НАТО в Румынию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доктор политических наук, бывший высокопоставленный сотрудник французской разведки Эрик Денесе заявил, что политика, которую Запад проводит в отношении России, является «самоубийственной».

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