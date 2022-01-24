Москва, 24 января, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Не исключено, что в мире настает эпоха охлаждения интереса к криптовалютам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 января заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал неуклонное падение котировок биткоина.

Криптовалюта

«Не думаю, что биткоин доживает последние дни. Он уже переживал немало волн сильнейшего падения — и после восстанавливался, — сказал Ковригин. — Однако надо понимать, что рост курса биткоина в предыдущие периоды обеспечивался в основном высоким спросом и непредсказуемостью последствий его широкого распространения. Вложение в биткоин — это своего рода средство венчурного инвестирования, которое принесло немалому количеству инвесторов солидную прибыль. В любом случае эпоха длительного охлаждения интереса к криптовалютам когда-то настанет, если не настала уже сейчас. Тем более что безудержный рост спроса не может быть вечным — всё-таки расчёты криптовалютами хоть и защищены хорошо, но требуют немалых издержек».

Как полагает экономист, криптовалюты могут и дальше падать в цене.

«Равно как и расти. Это самый волатильный актив», — сказал Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что биткоин был и остается спекулятивным инструментом, который держится на вере инвесторов.