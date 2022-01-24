Кемерово, 24 января, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 25 января, ожидаются дым, дымка, туманы, на дорогах гололедица. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

При этом минимальная температура воздуха местами составит −30…−34°С.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, с 18:00 (время местное) сегодня, 24 января, до 18:00 25 января на территории Кемерова, Новокузнецка и Прокопьевска объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.