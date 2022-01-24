Багдад, 24 января 2022, 13:00 — REGNUM Рядом с военной колонной армии США на севере Багдада прогремел взрыв. Об этом 24 января сообщает информационное агентство Shafaq.
По данным журналистов, на пути следования конвоя сдетонировало неустановленное взрывное устройство. В результате взрыва было повреждены несколько машин.
О потерях среди вспомогательного персонала армии США не сообщается. Также агентство сообщает о нападениях на американские колонны в провинциях Бабиль (район Махави) и Кадисия (район Даваджин).