Багдад, , 13:00 — REGNUM Рядом с военной колонной армии США на севере Багдада прогремел взрыв. Об этом 24 января сообщает информационное агентство Shafaq.

ВС США. Ирак Militaryphotos.deviantart.com

По данным журналистов, на пути следования конвоя сдетонировало неустановленное взрывное устройство. В результате взрыва было повреждены несколько машин.

О потерях среди вспомогательного персонала армии США не сообщается. Также агентство сообщает о нападениях на американские колонны в провинциях Бабиль (район Махави) и Кадисия (район Даваджин).