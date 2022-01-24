Москва, 24 января, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В РФ не стоит запрещать оборот криптовалют, но стоит ограничить инвестирование в столь рискованные активы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 января заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал высказывание основателя Telegram Павла Дурова о том, что запрет в РФ криптовалют затормозит развитие блокчейн-технологий.

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«Следует понимать, что криптовалюты — это один из аспектов криптотехнологий. И запрет биткоина и других электронных валют полностью развитие блокчейн-технологий не уничтожит, но сильно затормозит, — сказал Ковригин. — Нельзя России запрещать то, что, возможно, в дальнейшем определит будущее мира. Но, с другой стороны, ограничить инвестирование в столь рискованные активы можно и нужно. Да и активы ли это? Ведь за криптовалютами не стоят реальные товары и услуги, а оборот электронных денег всё равно будет ограничиваться издержками на транзакции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Дурова, Россия является одним из лидеров по числу высококлассных специалистов блокчейн-индустрии.