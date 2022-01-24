Симферополь, , 12:54 — REGNUM Громкое уголовное дело о ДТП с участием владельца сети АЗС готовится к передаче в суд в Крыму, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым 24 января.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла 31 июля 2021 года, в ее результате погибла женщина. По версии следствия, 54-летний обвиняемый, управляя автомобилем «Lexus LX 570», двигался с превышением разрешенной скорости по автодороге «Симферополь — Евпатория» в направлении города Саки. Автомобиль выехал на обочину дороги, а затем на перекрестке столкнулся с автомобилем Toyota Camry, который поворачивал навстречу. В результате аварии пассажир Toyota, женщина 1954 года рождения скончалась от полученных травм в больнице.

Обвиняемым по статье о нарушении правил дорожного движения проходит крупный крымский бизнесмен, владелец сети автозаправок.

В настоящее время по делу утверждено обвинительное заключение, дело будет направлено в Сакский районный суд для рассмотрения по существу.