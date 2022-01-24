Чебоксары, 24 января, 2022, 12:53 — ИА Регнум. В Чувашии в рамках дорожной ситуации следует уделять внимание не только ликвидации очагов аварийности и эстетической стороне вопроса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 января заявил глава республики Олег Николаев на планёрке в правительстве.

Наталия Николаева ИА REGNUM В Чебоксарах у нового здания Дома правительства

При обсуждении зимнего содержания дорог и причин аварийности руководитель Чувашии поднял вопрос об «обеспечении эстетики». Он обратился к министру транспорта и дорожного хозяйства Владимиру Осипову, напомнив, что ранее уже «лично говорил» ему.

«Поменяйте, пожалуйста, на въезде в Чувашскую Республику знаки «Чувашская Республика». Они уже выглядят очень непрезентабельно, ободраны. Думаю, что республика может их поменять и соответствующим образом установить. Если нужно, новый дизайн сделайте. Их нужно сделать так, чтобы они служили долго», — сказал Олег Николаев.

Глава Чувашии высказал мнение, что «нет толку» от того, что эти знаки «латаете, пытаетесь». Он пояснил, что через месяц они снова приходят в неприглядный вид:

«Конечно, это в меньшей степени влияет на дорожную безопасность, но в целом думаю, что когда эстетика хорошая (это доказано и в производственной сфере, и других сферах) — чистые дороги, внешняя среда вокруг дороги — это влияет на движение».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чувашии Олег Николаев поддержал главу ГИБДД республики Владимира Романова о пересмотре условий эвакуации транспортных средств и недопустимости парковки на обочинах центральных дорог, мешая очистке снега.