Глава Чувашии недоволен ободранными знаками «Чувашская Республика»
Чебоксары, 24 января, 2022, 12:53 — ИА Регнум. В Чувашии в рамках дорожной ситуации следует уделять внимание не только ликвидации очагов аварийности и эстетической стороне вопроса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 января заявил глава республики Олег Николаев на планёрке в правительстве.
При обсуждении зимнего содержания дорог и причин аварийности руководитель Чувашии поднял вопрос об «обеспечении эстетики». Он обратился к министру транспорта и дорожного хозяйства Владимиру Осипову, напомнив, что ранее уже «лично говорил» ему.
Глава Чувашии высказал мнение, что «нет толку» от того, что эти знаки «латаете, пытаетесь». Он пояснил, что через месяц они снова приходят в неприглядный вид:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чувашии Олег Николаев поддержал главу ГИБДД республики Владимира Романова о пересмотре условий эвакуации транспортных средств и недопустимости парковки на обочинах центральных дорог, мешая очистке снега.