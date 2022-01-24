Москва, , 12:53 — REGNUM Запрет криптовалют в России действительно может повлечь за собой отток IT-специалистов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 января заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал соответствующий прогноз основателя Telegram Павла Дурова.

Криптовалюта (сс) Richard Patterson

«Отток специалистов, к сожалению, будет. Криптотехнологии — будущее экономики и социума. Пока до конца не понятно, куда приведёт мир развитие этих технологий. По сути, они же могут замещать собою большинство функций государства! И специалисты из высокотехнологичных отраслей концентрируют свои усилия на разработке разных вариаций криптотехнологий. Где лучше им это делать? В стране, которая запретила биткоин? Нет, конечно», — сказал Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Дуров считает, что запрет криптовалют в России приведет к оттоку из страны IT-специалистов.

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