Мурманск, 24 января, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В Мурманской области новый штамм коронавируса «Омикрон» выявили в разных возрастных группах. Об этом в ходе оперативного совещания сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Центр «Вектор» Фото штамма Омикрон

«Количество больных достаточно быстро увеличивается, но ситуация с госпитализацией пока стабильная. Количество положительных тестов (на ковид — ред.) много, это говорит о том, что широко распространяется новый штамм «Омикрон». Практически 40% случаев от новых заражений — это «Омикрон», — заявил губернатор. — Новый штамм выявили и у пенсионеров, и у медиков, и у студентов».

Как сообщало ИА REGNUM, названы самые частые симптомы «Омикрона».