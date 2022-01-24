Москва, , 13:27 — REGNUM Порошенко ведёт с Зеленским борьбу за свои активы, и у него есть все шансы выиграть. Об этом 24 января ИА REGNUM заявил политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Порошенко ведет борьбу за своё имущество, которое арестовали на Украине, но у него неплохие шансы отбиться, и мобилизовав таких же братьев по олигархическому цеху, пострадавших от Зеленского, он вполне может не просто выжить, а и победить в этом столкновении», — заявил эксперт.

За Зеленского никто не будет жертвовать не то, что жизнью и здоровьем — даже положением и постами, уверен политолог.

Сейчас украинские госчиновники высокого ранга и силовики пытаются предугадать, откуда и куда дует ветер, полагает Дудчак.

«Вовремя предать — это предвидеть» — такой принцип украинские чиновники на протяжении уже многих лет сделали главным в своей жизни», — заключил эксперт.

Напомним, что экс-президент Украины Пётр Порошенко вернулся на Украину, предварительно записав видеообращение, адресованное Владимиру Зеленскому. Свое возращение, несмотря на судебное преследование, Порошенко смог превратить в политическую акцию.