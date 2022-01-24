Санкт-Петербург, , 12:56 — REGNUM С дорог и улиц Санкт-Петербурга за прошедшую неделю вывезли более 312 тысяч кубометров снега. Об этом 24 января сообщили в городском комитете по благоустройству.

Уборка снега Дарья Антонова © ИА REGNUM

В Петербурге продолжается работа по уборке города от выпавших осадков. Только за прошедшие выходные с дорог вывезли почти 100 тысяч кубометров снега и льда. Помимо этого, для снижения риска заносов и травмирования местных жителей из-за гололедицы за выходные использовали 4,8 тысяч тонн пескосоляной смеси.

Работники ручного труда продолжают расчищать тротуары в Петербурге, раскалывая наледь и посыпая специальными материалами. На этой неделе на эти работы было привлечено 1200 дворников. К тому же в связи с улучшением погодной обстановки в городе удалось усилить этот процесс.

Ранее в Петербурге выпало 10 сантиметров осадков, что стало дополнительной нагрузкой для снегоуборочной техники. Для более эффективной работы в городе выбрана схема, согласно которой снежные массы сначала сгребают и формируют валы, а затем на самосвалах эти валы отправляют на снегоплавильные пункты.

Отметим, работы по очистке города от снега 24 января осуществляют 1021 единица техники и 1227 работников ручного труда. В парках и местах зеленых насаждений работают 220 машин и 734 садовника.

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