Москва, , 12:51 — REGNUM В настоящее время не стоит преувеличивать роль биткоина в российской экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 января заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал высказывание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова о том, что запрет в РФ криптовалют обернется уничтожением высокотехнологичных отраслей российской экономики.

Криптовалюта BTC Keychain

«Я бы не стал так сильно преувеличивать роль биткоина в экономике. Пока сейчас криптотехнологии больше используются как весьма ограниченное средство расчётов и крайне рискованного инвестирования. Нет ни одной отрасли экономики в России, которая так сильно бы зависела от биткоина и других криптовалют. Поэтому после запрета биткоина никакие отрасли не исчезнут», — сказал Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Дурова, запрет криптовалюты, предложенный Центробанком РФ, неизбежно затормозит развитие блокчейн-технологий в целом.

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