Ереван, 24 января, 2022, 12:51 — ИА Регнум. И Армении, и России как её союзнику предстоит большая работа в Закавказье по противодействию укрепляющемуся там враждебному нашим странам турецкому влиянию, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 24 января, комментируя заявления президента Армении Армена Саркисяна о намерении уйти в отставку.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

Как сообщалось ранее, Саркисян заявил, что намерен покинуть свой пост, поскольку полагает, чтов настоящее времяне обладает необходимыми инструментами «для воздействия на радикальные процессы внутренней и внешней политики».

« Отставка президента Армении со своего поста вселяет надежду на то, что эта страна постепенно начнёт выходить из того глубокого кризиса, в котором она оказалась в результате действий в том числе того же Армена Саркисяна и стоящих за ним сил. Сегодня разрушительные последствия решения о передаче основных властных полномочий в Армении от президента парламенту, по-моему, совершенно очевидны. Эта схема нигде на пространстве бывшего СССР за исключением стран, находящихся под полным внешним управлением, типа Эстонии или Латвии, не работает.

В случае с Арменией ситуация иная — здесь и более древняя культура, своя политическая и религиозная традиция. Запад попытался всё это дискредитировать и упразднить, навязав своё, но этого у него не получилось и, надеюсь, не получится.

Россия в сложные для Армении годы оказалась для этой страны, как мне это видится, не самым верным товарищем. Я не говорю о формальных обязательствах в качестве союзника по ОДКБ, они были соблюдены. Я говорю шире, имея в виду и своеобразное в данном случае отношение Москвы к принципам международного права: при решении карабахской проблемы на два важнейших из них — принцип неприменения силы для решения споров и принцип права народов на самоопределение — Москва, по сути дела, закрыла глаза. Это в будущем аукнется.

Одним словом, и самой Армении, и России как её союзнику предстоит большая работа в Закавказье по противодействию укрепляющемуся там враждебному нашим странам турецкому влиянию. Для того чтобы успешно сделать эту работу, и России, и Армении нужна крепкая, патриотически ориентированная власть.

Хочется верить, что будущий президент Армении будет не только более свободен от западного влияния, чем Армен Саркисян, но и будет обладать теми самыми «необходимыми инструментами для воздействия на радикальные процессы внутренней и внешней политики», об отсутствии которых в его руках сказал в своём прощальном слове президент ушедший.