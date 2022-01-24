Мадрид, , 12:51 — REGNUM Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Испании Педро Санчес обсудили «готовность и ответ» Европы на «российскую угрозу» Украине и подтвердили, что они едины в поддержке суверенитета и территориальной целостности украинского государства. Об этом фон дер Ляйен написала в своём аккаунте в Twitter.

Педро Санчес Lamoncloa.gob.es

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«Важный разговор с Педро Санчесом о текущей ситуации в Украине. Мы едины в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины», — написала фон дер Ляйен.

Ранее также СМИ сообщили об обсуждении ситуации вокруг Украины между Педро Санчесом и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.