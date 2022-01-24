Куала-Лумпур, , 12:51 — REGNUM Министерство труда Малайзии объявило, что в январе страна примет от 5 000 до 10 000 индонезийских рабочих, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия (сс) Tiomax80

Стороны подписали меморандум о взаимопонимании.

Специальный комитет при министерстве труда будет регулировать защиту индонезийских работников.

Индонезия также попросила Малайзию установить минимальную заработную плату для своих граждан, работающих в стране, в размере 1500 ринггитов в месяц или 5,1 млн индонезийских рупий.

Как сообщало ИА REGNUM, позиция Индонезии в отношении пяти пунктов, принятых Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в отношении Мьянмы, не изменилась.

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