Москва, , 12:51 — REGNUM Наблюдаемое в РФ снижение темпов роста цен на жилье связано со снижением реальных доходов многих потенциальных покупателей, исчерпанием осознанного отложенного спроса последних лет, повышением ипотечных ставок вслед за инфляцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 января заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Жилье image4you

«Причем инфляция же побуждает спешить с покупкой до очередного подорожания, что удерживает рост цен, — сказал Цыганов. — Этому же служит уменьшение предложения новых квартир, которые могут придерживаться застройщиками, и заморозка части проектов жилищного строительства, что в Москве уже происходит. В случае же формирования отчетливого тренда на снижение стоимости покупатели начнут выжидать, и это будет усиливать тренд на снижение. Но пока эта тенденция маловероятна».

Как полагает экономист, скорее всего, в РФ снова вернутся программы стимулирования спроса: скидки на часть квартир, «бесплатные» машиноместа и кладовки, программы трейд-ин распространят на большее числе объектов, будут предоставляться субсидированные застройщиком программы ипотечного кредитования и ссуды на год-два и т.д.

«Есть и креативные программы предоставления путешествия покупателям квартиры или дополнительно дачного участка», — добавил Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российский строительный сектор продолжает испытывать проблемы с рабочей силой.

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