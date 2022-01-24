Нью-Йорк, США, , 12:50 — REGNUM Ричи Костер, сыгравший Папу (предводителя группировки жнецов) в постапокалиптическом сериале «Ходячие мертвецы», пытался получить другую роль. Об этом 24 января сообщает портал Comicbook.

Зомби Цитата из тс Ходячие мертвецы. 2010. США

«Я уже проходил прослушивание для «Ходячих мертвецов», я думаю, четыре или пять раз за эти годы», — сказал Костер в интервью. Он отметил, что очень хотел получить роль Нигана, но она в итоге досталась Джеффри Дину Моргану.

«И я держу обиду. «Ходячие мертвецы» должны были быть наказаны за то, что меня не выбрали», — пошутил актёр. Костер признался, что в какой-то момент уже смирился с тем, что ему не удастся поучаствовать в проекте, однако в какой-то момент продюсеры шоу предложили ему сыграть Папу.

Напомним, девятую серию расширенного 11 сезона «Ходячих мертвецов» телеканал AMC покажет 13 февраля 2022 года. Этот сезон станет для сериала последним, но ранее телеканал сообщил, что продолжит развивать франшизу и будет выпускать в её рамках другие шоу.

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