Москва, , 12:50 — REGNUM В настоящее время в РФ Банк России усиливает надзор за электронными платежами физлиц, и это вернет часть платежей в наличный формат. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 января заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Наличные позволяют не показывать в балансе часть операций и, соответственно, не платить налоги, — сказал Цыганов. — Именно это вместе с консервативностью части граждан сохраняет наличный оборот. И если вопрос собираемости налогов относится к политике и экономическому росту, то второе — это неизбежный вопрос смены поколений, что говорит о продолжении роста числа людей, предпочитающих при прочих равных использовать безналичную оплату. Отдельный вопрос — монеты. Они долговечнее и нужны, пока в принципе используются наличные».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в перспективе в РФ следует ожидать снижения оборота наличных денег, которым предстоит отчасти повторить судьбу монет и драгоценных металлов.

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