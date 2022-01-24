Москва, , 12:50 — REGNUM На строительство новой развязки на Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) выделят почти 11 млрд рублей. Об этом 24 января сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с зампредами.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Мишустин напомнил, что по поручению президента, правительство продолжит развитие Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД).

«Теперь начнётся строительство новой развязки на ЦКАД. На такие цели предусмотрено почти 11 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подготовлено. Эту дорогу новые жители очень ждут. Она позволит сократить время в пути на новом участке с одного часа до 8 минут», — сказал он.

На совещании уточнили, что новая развязка появится между Можайским и Минским шоссе.