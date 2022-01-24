Сеул, , 12:49 — REGNUM Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин направил 24 января поздравительную телеграмму президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ина, в которой поздравил южнокорейского лидера с 70-летием. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации президента Южной Кореи Пак Кён Ми.

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

По её словам, Мун Чжэ Ин отправил главе КНР ответную телеграмму, в которой выразил надежду на развитие двусторонних отношений в связи с 30-летием установления дипломатических отношений.

Она также подчеркнула, что Мун Чжэ Ин и Си Цзиньпин договорились о дальнейшем развитии стратегического партнерства.