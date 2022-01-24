Сеул, 24 января, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин направил 24 января поздравительную телеграмму президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ина, в которой поздравил южнокорейского лидера с 70-летием. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации президента Южной Кореи Пак Кён Ми.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

По её словам, Мун Чжэ Ин отправил главе КНР ответную телеграмму, в которой выразил надежду на развитие двусторонних отношений в связи с 30-летием установления дипломатических отношений.

Она также подчеркнула, что Мун Чжэ Ин и Си Цзиньпин договорились о дальнейшем развитии стратегического партнерства.