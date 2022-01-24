Варшава, , 12:49 — REGNUM Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер на своей странице в соцсети Twitter сообщил, что премьер-министр страны Матеуш Моравецкий встретится с руководителями оппозиционных политических партий для обсуждения стратегии борьбы с пандемией коронавируса. Переговоры запланированы на вторник, 25 января.

Матеуш Моравецкий Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Премьер-министр хочет достичь договоренностей с главами политических партий до начала следующей сессии Сейма, в ходе которой пройдут обсуждения по поводу пандемии», — написал Мюллер.

Он напомнил, что сессия Сейма пройдет в среду, 26 января. Так что, как раз за день до этого, во вторник, Моравецкий и планирует провести переговоры с оппозицией для поиска консенсуса между властью и оппозицией.

«Не хочется, чтобы очередная сессия была полна скандалов вместо конструктивного диалога», — заключил пресс-секретарь правительства.