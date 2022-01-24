Москва, , 12:49 — REGNUM В перспективе в РФ следует ожидать снижения оборота наличных денег, которым предстоит отчасти повторить судьбу монет и драгоценных металлов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 января заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Но с наличными банкнотами сложнее, так как не все хотят и имеют возможность пользоваться только безналичными платежами. На сегодня есть свежий пример Казахстана с его рукотворным сбоем платежной системы, когда принимались только наличные. И это побуждает иметь определенный запас наличных. Часть граждан, в основном пенсионеры, не имеют опыта использования пластиковых карт и безналичных платежей, обоснованно опасаются мошенничества и поэтому хотят использовать наличные», — сказал Цыганов.

При этом он обратил внимание на то, что существенная часть российских граждан перешла на безнал.

«Это связано с активным использованием пластиковых карт в зарплатных проектах, удобством для банков, которые стали предоставлять привлекательные программы кэшбэка и накопительных счетов специально для зарплатных клиентов, развитием торговых и сервисных сетей, использующих преимущества привязки к счету, а также пониманием преимуществ бесконтактных платежей в пандемию», — пояснил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России ценность наличных будет возрастать, хотя доля операций с ними продолжит сокращаться.

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